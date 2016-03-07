《新兴市场重要经济事件预告》--3月7日-3月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月7日(一)

华盛顿--世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。

3月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。

布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将在东亚日报举办的一个活动上，就政府的政策方向发表演说(2230)。

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在一次午餐会上发表讲话(1730)。

3月9日(三)

首尔--韩国企划财政部发布月度经济报告(0100)。

布达佩斯--匈牙利央行公布2月议息会议的会议记录(1300)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议。

3月10日(四)

首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。

3月11日(五)

利马--秘鲁央行宣布利率决议(0000)。

华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。

3月14日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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