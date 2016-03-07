《新兴市场重要经济事件预告》--3月7日-3月14日

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月7日(一)
华盛顿--世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。
3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将在东亚日报举办的一个活动上，就政府的政策方向发表演说(2230)。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在一次午餐会上发表讲话(1730)。
3月9日(三)
首尔--韩国企划财政部发布月度经济报告(0100)。
布达佩斯--匈牙利央行公布2月议息会议的会议记录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议。
3月10日(四)
首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。
3月11日(五)
利马--秘鲁央行宣布利率决议(0000)。
华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。
3月14日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王兴亚)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%