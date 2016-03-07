重发-《全球重要经济事件一览表》--3月7日-3月14日

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3月7日(一)

华盛顿--世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议上发表演说(1300)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在国际银行家协会华盛顿年会发表演说(1400)。美联储理事布雷纳德也将发表演说(1700)。

华盛顿--美联储副主席费舍尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话(1730)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖新闻举办的活动中发表演说(0340)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说。

阿德雷德--澳洲央行副总裁洛威在UDIA行业会议中发表演说(2320)。

柏林--德国央行委员Andreas Dombret在公共银行协会讨论中发言(1730)。

3月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿发表演说(1300)。

华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan发表讲话(1435)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在议会就英国脱欧发表讲话。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼出席中国银行维也纳办事处开张仪式(1026)。

德国科隆--德国央行委员Johannes Beermann在一次会议上发表讲话(0830)。

法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在德国商报俱乐部讨论中发言(1700)。

3月9日(三)

渥太华--加拿大央行宣布指标利率决议(1500)。

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(2000)。

3月10日(四)

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所(Canadian Institute for Advanced Research)发表讲话(2115)。

法兰克福--欧洲央行管委会召开政策会议，随后将宣布利率决议并召开记者会(1245)。

巴黎--德国央行委员Andreas Dombret在《经济学家》主办的有关银行业未来的峰会上发表讲话(0830)。

德国泰根塞--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele在2016年企业家日活动上发表讲话(1113)。

3月11日(五)

德国曼海姆--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表讲话(1330)。

3月14日(一)

法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业圆桌会议上发言。

东京--日本央行货币政策会议(至3月15日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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