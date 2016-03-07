《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月7日

*工商时报：

--立法院经济委员会本周开会，将针对争议性高的〞日月光 并购矽品 案〞及〞紫光集团入股矽品等封测产业的冲击影响评估，请经济部投审会及公平会进行专案报告。矽品表示，紫光入股案目前仍为搁置状态，将等新政府作出明确决定后才会再讨论，且5月16日召开的股东常会也不会讨论紫光入股案。

--欧系银行有意撤出亚洲市场，找上几大金控求售。国泰金控 总经理李长庚、中信银总经理陈佳文昨日透露，的确有外银有意出售在台业务或资产，主要是欧洲景气不佳、资本适足率要求提高，外银对获利低的地区会优先舍弃。

*经济日报：

--苹果 零组件拉货潮启动，PCB产业族群率先受惠，近期全数动员供货，加上具有高阶产能优势，PCB厂市占持续扩大中；后续由大立光 的镜头、台积电 代工的处理器等零组件接棒，苹果供应链业绩蓄势待发。

--立法院经济与交通委员会本周磨刀霍霍指向〞中嘉案〞及陆资参股我IC设计业。据了解，为避免升高行政与立法部门冲突，经济部倾向将两大案〞封存〞到5月20日之后，由新政府拍板。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。