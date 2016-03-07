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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月7日-3月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家    规模   发行细节
 3/7          法国           标售国库券(BTF)
                             
 3/8          日本           标售六个月期贴现国库券
 3/8          日本           标售30年期公债
 3/8          美国           发售三年期公债
 3/8          西班牙         标售六个月和12个月期国库券
 3/9          美国           发售10年期公债
                             
 3/10         美国           发售30年期公债
 3/10         日本           标售三个月期贴现国库券
 3/10         意大利         标售国库券
 3/10         日本           标售五年期政府公债
 3/11         意大利         标售中长期债券
 3/14         法国           标售国库券(BTF) 
                             
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 孙国玉；审校 戴素萍)

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