《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月7日

路透香港3月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7635港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数 升62.87点，或0.37%，至17,006.77点，因2月就业报 告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧，但数据并未加剧对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久 会升息的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 120.170 5.47 57669 9.329 2.52 中国铝业 9.410 1.62 17717 2.922 1.46 中国移动 55.880 1.31 197302 86.765 1.24 中国人寿 12.030 5.62 456712 18.679 3.20 中石油 71.840 2.45 72158 5.577 3.67 中石化 63.870 2.82 49479 4.959 2.87 汇丰控股 32.300 0.44 3548653 50.152 -0.19 中电信 50.860 1.99 13404 3.949 2.29 中国联通 11.970 1.27 72387 9.293 2.12 兖州煤业 4.930 1.86 5132 3.827 2.06 华能国际 34.580 1.02 11677 6.712 0.32 南方航空 32.170 8.46 15218 4.995 1.94 东方航空 25.800 3.32 7375 4.006 2.19 中芯国际 4.500 1.58 7630 0.699 1.26 (完) (整理 梁慧仪)