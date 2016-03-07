《台湾重要政经日程》--3月7日

=====================今日重要政经消息============================== 3/7(一) --9:00 立法院财政委员会邀金管会主委报告备询。 --10:00 中经院公布2月台湾采购经理人指数发布记者会。 --15:00 金管会主委王俪玲与证券期货业政策座谈会。 --16:00 财政部公布2月进出口数据，上月出口年减13.0%。 ==================================================================== 3/8(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，上月为年增0.81%。 --13:40 摩根资产举行记者会。 --14:00 台新金控 召开投资人说明会。 3/10(四) --13:30 台积电 公布月营收。 --14:00 新光金控 举行投资人说明会。 --14:00 安泰银行 召开投资人说明会。 3/11(五) --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币。 3/21(一) --16:00 经济部公布2月外销订单年变动率，上月年减-12.4%。 3/22(二) --08:30 主计总处公布2月季调失业率，上月为3.91%。 3/23(三) --16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 --16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。 --17:00(预) 央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 *4/6(三) --16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)