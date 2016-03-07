《香港报摘》--经济日报3月7日

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
* 要闻版头条：
--环球股市经历年初经济放缓恐慌后，转而憧憬中、美、欧、日四大央行继续推出宽松政策救经济。国务院总理李克强上周六宣布今年《政府工作报告》，更将赤字率目标提高至3%。法巴及瑞银均预期，环球财政货币政策偏松，有助投资气氛，看好中港股市短线表现。
* 其他：
--海证券交易所理事长桂敏杰指，沪港通运行一年大致平稳，当中发现的问题也会逐个解决，决定沪港通扩容时，需先考虑市场是否稳定。
--中海油田服务 公布，挪威附属公司CDE收到挪威国家石油公司（Statoil Petroleum AS）通知，因为已满足一份作业合同的终止条件，因此立即终止该合同，另一份作业合同亦将在安全可中断钻井作业时被暂停，两份都无日费补偿。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%