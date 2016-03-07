《香港报摘》--经济日报3月7日

* 要闻版头条：

--环球股市经历年初经济放缓恐慌后，转而憧憬中、美、欧、日四大央行继续推出宽松政策救经济。国务院总理李克强上周六宣布今年《政府工作报告》，更将赤字率目标提高至3%。法巴及瑞银均预期，环球财政货币政策偏松，有助投资气氛，看好中港股市短线表现。

* 其他：

--海证券交易所理事长桂敏杰指，沪港通运行一年大致平稳，当中发现的问题也会逐个解决，决定沪港通扩容时，需先考虑市场是否稳定。

--中海油田服务 公布，挪威附属公司CDE收到挪威国家石油公司（Statoil Petroleum AS）通知，因为已满足一份作业合同的终止条件，因此立即终止该合同，另一份作业合同亦将在安全可中断钻井作业时被暂停，两份都无日费补偿。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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