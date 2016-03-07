中港个股：中信证券称大股东中信有限另增持1,891万股，本次共近1.3亿股

路透上海3月7日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周一称，在3月1日公告1.1亿股基础上，第一大股东中国中信有限 当期另行增持了1,891万股公司股票，即本次合计增持近1.3亿股。

中信证券表示，中信有限上述增持时间段为2月26日至3月2日期间。另外据了解，大股东增持股份系根据其经营决策，参考政策环境、市场状况、股价表现等因素而采取即期操作，暂无既定、具体的增持计划。