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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 08:37 BJT

中港个股：中信证券称大股东中信有限另增持1,891万股，本次共近1.3亿股

路透上海3月7日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周一称，在3月1日公告1.1亿股基础上，第一大股东中国中信有限 当期另行增持了1,891万股公司股票，即本次合计增持近1.3亿股。

中信证券表示，中信有限上述增持时间段为2月26日至3月2日期间。另外据了解，大股东增持股份系根据其经营决策，参考政策环境、市场状况、股价表现等因素而采取即期操作，暂无既定、具体的增持计划。

2015年1月，中信有限在二级市场减持中信证券约3.48亿股A股，占后者总股本3.16%，减持规模超过100亿元人民币。

中信证券A股上周五收报16.00元，最近一个月累计上涨9.36%；港股同日收报16.30港元，近一个月累计涨幅为10.88%。(完)

参看公告详情，可点选上海证券交易所 here

以及香港联交所 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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