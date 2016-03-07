中港个股：中信证券称大股东中信有限另增持1,891万股，本次共近1.3亿股

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
路透上海3月7日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周一称，在3月1日公告1.1亿股基础上，第一大股东中国中信有限 当期另行增持了1,891万股公司股票，即本次合计增持近1.3亿股。
中信证券表示，中信有限上述增持时间段为2月26日至3月2日期间。另外据了解，大股东增持股份系根据其经营决策，参考政策环境、市场状况、股价表现等因素而采取即期操作，暂无既定、具体的增持计划。
2015年1月，中信有限在二级市场减持中信证券约3.48亿股A股，占后者总股本3.16%，减持规模超过100亿元人民币。
中信证券A股上周五收报16.00元，最近一个月累计上涨9.36%；港股同日收报16.30港元，近一个月累计涨幅为10.88%。(完)
参看公告详情，可点选上海证券交易所 here
以及香港联交所 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%