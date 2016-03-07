《交易视点》IRS和台债存在风险极低的套利机会--凯基证券

路透台北3月7日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，五年期IRS成交水准已跌破浮动端利率，显示对于本季底央行降息的强烈预期，相较之下台债走势相对温和。在此不去推论央行于季底理监事会议的动作为何，但目前这两个市场却存在许多风险极低的套利机会，风险承受度高者应可勇于承做。指标券于非农数据公布前的不确定下再度创下波段低点，走势强劲建议偏多操作。预期五年券104/13期 交易区间交易区间0.50-0.60%、十年券105/4期 0.75-0.85%。(完) (整理 高洁如)