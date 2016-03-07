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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 08:41 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月7日

**上海证券报**

--中国证券投资者保护基金公司日前发布2月中国证券市场投资者信心调查分析报告。调查结果显示，2月中国证券市场投资者信心指数较1月出现明显上升。

--国务院发展研究中心研究员张立群表示，今年经济运行将结束下行，转为平稳增长，经济增速在7%左右。

**东方早报**

--全国政协委员、中信集团董事长常振明表示，国有企业面临去产能、去库存、去杠杆、降低生产成本的任务十分艰巨。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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