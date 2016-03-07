《中国报摘》--其他报纸重要消息3月7日

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
**上海证券报**
--中国证券投资者保护基金公司日前发布2月中国证券市场投资者信心调查分析报告。调查结果显示，2月中国证券市场投资者信心指数较1月出现明显上升。
--国务院发展研究中心研究员张立群表示，今年经济运行将结束下行，转为平稳增长，经济增速在7%左右。
**东方早报**
--全国政协委员、中信集团董事长常振明表示，国有企业面临去产能、去库存、去杠杆、降低生产成本的任务十分艰巨。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%