《香港报摘》--信报3月7日

* 要闻版头条：

--上周六全国人大会议开幕式上，总理李克强提出的今年6.5%至7%经济增长、赤字率3%及广义货币（M2）增速13%目标，分析认为并无惊喜，本周初A股及港股或续见＂维稳＂，但至本周后期料回吐数百点。

* 其他：

--安本资产管理亚洲股票投资经理田野指出，当前全球信用债市场的流动性紧张，银行受制于监管要求，信用债库存极低，一旦出现债券大规模赎回，将因市场庄家（market maker）不足，发生系统性风险。他称，须警惕未来一两年出现＂黑天鹅＂事件的风险。

--全国政协委员及立法会金融服务界议员张华峰表示，除了总理表示＂深港通＂将适时启动外，还听闻一些官员认为应待股市较平静时再开通，故他个人估计＂深港通＂开通可能要到下半年，但对于在今年内推出仍很有信心。

--阿里巴巴 主席马云再度出手买壳，阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服，将斥资23.88亿港元认购创业板公司亚博科技 的股份及可换股债券，发展彩票业务。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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