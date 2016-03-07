《香港报摘》--信报3月7日

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
* 要闻版头条：
--上周六全国人大会议开幕式上，总理李克强提出的今年6.5%至7%经济增长、赤字率3%及广义货币（M2）增速13%目标，分析认为并无惊喜，本周初A股及港股或续见＂维稳＂，但至本周后期料回吐数百点。
* 其他：
--安本资产管理亚洲股票投资经理田野指出，当前全球信用债市场的流动性紧张，银行受制于监管要求，信用债库存极低，一旦出现债券大规模赎回，将因市场庄家（market maker）不足，发生系统性风险。他称，须警惕未来一两年出现＂黑天鹅＂事件的风险。
--全国政协委员及立法会金融服务界议员张华峰表示，除了总理表示＂深港通＂将适时启动外，还听闻一些官员认为应待股市较平静时再开通，故他个人估计＂深港通＂开通可能要到下半年，但对于在今年内推出仍很有信心。
--阿里巴巴 主席马云再度出手买壳，阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服，将斥资23.88亿港元认购创业板公司亚博科技 的股份及可换股债券，发展彩票业务。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%