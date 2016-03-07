国际油市：油价上涨，因交易商了结空仓且美国活跃钻机数减少

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
“美国页岩油生产商继续减少活跃钻机数，以期保留资金，”澳新银行周一表示。
周五公布的数据显示，上周美国能源公司连续第11周减少活跃钻机数量，降至2009年12月以来最低水平。在油价偏低的情况下，石油生产商减少活跃钻机数，将重点集中于未完成钻井。
石油服务公司Baker Hughes 在其备受关注的报告中表示，截至3月4日当周活跃钻机数减少了八个，总数降至392个。
除了供应趋紧的前景之外，澳新银行表示，市场人气的转换也在影响价格，交易员纷纷了结押注油价进一步下跌的空头头寸。
“大宗商品空头回补继续推动油价走高。但本周即将出炉的一系列中国经济数据将决定，这轮涨势是否会持续，”该行称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王颖；审校 戴素萍)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%