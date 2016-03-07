国际油市：油价上涨，因交易商了结空仓且美国活跃钻机数减少

“美国页岩油生产商继续减少活跃钻机数，以期保留资金，”澳新银行周一表示。

周五公布的数据显示，上周美国能源公司连续第11周减少活跃钻机数量，降至2009年12月以来最低水平。在油价偏低的情况下，石油生产商减少活跃钻机数，将重点集中于未完成钻井。

石油服务公司Baker Hughes 在其备受关注的报告中表示，截至3月4日当周活跃钻机数减少了八个，总数降至392个。

除了供应趋紧的前景之外，澳新银行表示，市场人气的转换也在影响价格，交易员纷纷了结押注油价进一步下跌的空头头寸。

“大宗商品空头回补继续推动油价走高。但本周即将出炉的一系列中国经济数据将决定，这轮涨势是否会持续，”该行称。(完)

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