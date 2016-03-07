基金产业：高收益债基上周吸引58亿美元，资金流入创新高--美银美林

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
路透伦敦3月4日 - 美银美林周五表示，投资者风险胃纳上周报复性反弹，高收益债券基金净流入金额创纪录新高，而政府债券基金流出规模则触及四个月高位。
美银美林指出，投资者在3月2日止当周大举挹注58亿美元进驻高收益债券基金，名义数额创历史新高，占管理资产总量的百分比则为2013年7月以来最高。
美银美林并称，投资者撤离政府债券及美国公债基金净额达24亿美元，为16周以来最大流出规模。
然而，这股“风险胃纳”风潮未来几周应会消退，因为欧洲、美国及日本等国央行的货币政策决议可能不如市场预期。
“自信人气悄然回暖，但我们认为决策者不会大力满足人们的预期(欧洲央行的障碍最大)，因此未来几周风险偏好驱动的涨势可能退烧， ”该行由Michael Hartnett所领军的全球策略团队指出。
这波对高收益债券强劲的追捧热潮并未扩及其他资产类别。股票基金结束连八周的资金外流，转而净流入2亿美元，但流入规模不大。投资者还从欧洲股票基金撤离17亿美元，为连续第四周流出.
美银美林指出，黄金基金连四周吸引资金进驻，期间累计流入79亿美元，为七年来最大规模。(完) (编译 龚芳 审校 王颖)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%