基金产业：高收益债基上周吸引58亿美元，资金流入创新高--美银美林

路透伦敦3月4日 - 美银美林周五表示，投资者风险胃纳上周报复性反弹，高收益债券基金净流入金额创纪录新高，而政府债券基金流出规模则触及四个月高位。

美银美林指出，投资者在3月2日止当周大举挹注58亿美元进驻高收益债券基金，名义数额创历史新高，占管理资产总量的百分比则为2013年7月以来最高。

美银美林并称，投资者撤离政府债券及美国公债基金净额达24亿美元，为16周以来最大流出规模。

然而，这股“风险胃纳”风潮未来几周应会消退，因为欧洲、美国及日本等国央行的货币政策决议可能不如市场预期。

“自信人气悄然回暖，但我们认为决策者不会大力满足人们的预期(欧洲央行的障碍最大)，因此未来几周风险偏好驱动的涨势可能退烧， ”该行由Michael Hartnett所领军的全球策略团队指出。

这波对高收益债券强劲的追捧热潮并未扩及其他资产类别。股票基金结束连八周的资金外流，转而净流入2亿美元，但流入规模不大。投资者还从欧洲股票基金撤离17亿美元，为连续第四周流出.