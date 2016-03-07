日本已公布经济指标--2016/3/7

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.4% p +0.3% r 3月7日 -0.4% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.1% -0.1% 3月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 持平 +0.1% 3月24日 -- 工业生产(m/m) 1月 +3.7% -1.7% r 3月15日 -- 失业率 1月 3.2% @ 3.3% @ 3月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,459 顺差1,402 3月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 1月 -3.1% -4.4% 3月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%