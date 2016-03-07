《中国已公布新股发行上市日程表》--3月7日

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
3/9 沪 白云电器 732861 4,910 -- -- 中信证券 3/11
*3/15 深 名 家 汇 300506 3,000 -- -- 恒泰长财 3/11
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
3/7 沪 千禾味业 4,000 9.19 22.98 招商证券
*3/8 深 瑞 尔 特 4,000 16.58 19.78 广发证券
-- 沪 司 太 立 3,000 12.15 22.98 东方花旗
-- 深 昊志机电 2,500 7.72 22.98 南京证券
-- 沪 金 徽 酒 7,000 10.94 18.47 国泰君安
-- 深 建艺集团 2,030 22.53 22.99 长城证券
-- 沪 华钰矿业 5,200 7.18 22.97 中信证券
-- 深 川 金 诺 2,335 10.25 22.98 世纪证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%