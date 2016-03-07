《香港报摘》--其他报纸重要消息3月7日

* 明报：

--博时一只追踪沪深300指数的基金，上月已获香港证监会批出在港销售。博时基金(国际)营销总监鲁震华透露，该基金属于＂增强指数基金＂，以少许的误差换来优于指数的回报。

* 苹果日报：

--大新金融 放售旗下大新人寿保险，进入正式收标阶段，消息透露，首轮入标将于下周截止，之后会展开尽职审查及次轮筛选工作，虽然最终入标数目未必如早前只表达初步意向的潜在买家、达20多家之多，但估计在10间以内，当中特别有非金融中资机构、包括不止一间内房股，取态鲜明，可被看高一线。

* 星岛日报：

--楼市不振，发展商为求销售，提供逾80%的高成数一按，令其上月承造的楼花按揭比重按月急升11个百分点至约22%，埋下催生负资产的计时炸弹。经络按揭转介首席分析师刘圆圆指出，市场对发展商高成数按揭的需求有上升趋势，若今年楼价跌10%，料全港负资产个案随时达1,200宗。

* 东方日报：

--去年底花样年 收购本港老牌旅行社星晨旅游全部股权，主席兼首席执行官潘军表示，冀藉此在旗下屋苑组织社区式＂小团游＂，以星晨的中高端旅游路线，由旗下彩生活 客户经理以分红形式推广，估计上半年取得内地牌照后可开始营运。（完）