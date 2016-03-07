港报社评：矛盾激化冷处理，中央智商也够高--信报3月7日

＂为什么今年的青年抱着这么多的不满？为什么他们会上街抗议，甚至诉诸暴力？为什么患上抑郁的年轻人日渐多？为什么自杀率不断上升？＂这是香港中文大学校长沈祖尧的疑问，他以《少年滋味》为题发表网志指出，自己从事大学教育20多年，担任校长亦快将六年，但发觉愈来愈不懂得青少年问题，不甚了解青少年的想法。

沈祖尧有感而发，源于去年9月开学至今，已有10多个年轻人自杀，当中五名是中大生，前日就有一名就读中大医学院三年级的20岁女生在粉岭住所跳楼死亡。此外，年初一深夜的旺角骚乱相信亦是导致沈祖尧大惑不解的原因之一，年轻人上街抗议甚至诉诸暴力确实令人满腹疑团，究竟我们社会的未来主人翁在想什么？对此，沈祖尧的文章没有谴责谴责再谴责，而是尝试解开孩子不快乐的心结。他认为，让年轻人去做个美梦吧，哪怕美梦不赚钱又不成名。对于父母把自己的期望放在子女肩上，社会价值都放在经济和物质回报，沈祖尧反问，用一生的努力，赔上了青春，送掉了快乐，去买一块不到600尺的＂砖头＂，值得吗？

年轻人的不快乐，买不到楼也许是症结之一，但肯定还有其他非物质层次的牢骚，如果不了解他们的想法，根本无从让年轻人快乐起来，同时无法阻止新生代走上偏激的抗争之路。就以旺角骚乱来说，依法处理＂暴徒＂固然是应有之义，但若然不尝试了解年轻人诉诸暴力的因由，例如部分本土主义者为何热中于港独，再多的严拿法办亦未必能让他们打消＂宁为玉碎、不作瓦全＂的想法。

主管港澳事务的全国人大委员长张德江，昨日出席港区人大小组会议。港区人大代表团团长谭惠珠会后引述张德江表示，香港正面对传统优势弱化，矛盾激化等问题，但全球很多国家亦有失业或经济放缓等问题，香港的问题在历史上＂没有什么了不起＂，而港人智商很高，＂智商达130以上＂，一定会看得明白香港优势，应坚持法治和发展经济。此外，人大常委范徐丽泰亦引述张德江在会上提到旺角骚乱，指香港地位是由经济发展而来，并非由街头政治决定，本港爆发街头暴力，要由大局看待问题，国际上亦有年轻人不满政府而求变的行动，港人素质很高，明白将香港搞乱，将来日子很难过，相信港府及港人有能力解决问题。

张德江的言论显然是一种＂冷处理＂，即使出现了诉诸暴力的矛盾激化亦毋须太过紧张。由于＂没有什么了不起＂，所以不妨解读为，中央政府把滋事者归类为一小撮分离主义分子，视大部分港人都是正路理性的，暂时只会静观其变，不作高度介入，以免节外生枝。

假如冷处理确是目前的方针，那么可以说，中央的智商也够高，明白到高调地喊打喊杀徒然火上浇油，刺激反弹，无助于杜绝类似的暴力事件。张德江呼吁，香港应了解自己地位从何而来，不要将经济问题政治化。既然叫港人不要政治化，那么中央理应同样不要政治化。

当然，纯粹冷处理是不足够的，特区政府必须真正了解年轻人的不满根源，才有办法对症下药。没错，近年确有人鼓吹港独，而且号召力愈来愈大，否则本土民主前线参选人梁天琦不可能在立法会新界东补选得到六万六千张选票，得票率高达百分之十五，形成高票落败的气势。问题是，港独为什么能够吸引到部分年轻人支持？究竟是什么原因驱使他们拥护分离主义？要是不探究叛逆的因由，光是独沽一味说港独不符《基本法》，对于声称搞革命的人而言毫无说服力。

我们反对港独，同时反对任何形式的暴力，不过我们赞成政府放下身段，以谦卑宽广的胸怀尝试了解年轻人的诉求，藉此做到特首梁振英口中的＂促进和谐＂，而不是敌我矛盾的不断斗争吵闹。（完）

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