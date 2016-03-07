港报社评：经济发展须摆脱政治羁绊--星岛日报3月7日

主管港澳事务的全国人大委员长张德江，昨天出席港区人大代表团会议，指出香港的根本问题，同时又以积极角度看解决问题的前景。对他的说法，从大局利益出发的港人，应该深切思考，并有所行动，否则，一直牢牢羁绊着香港的困局将永难冲破。 张德江的讲话特别指出三点︰首先，必须认识清楚香港的价值和定位，就是经济发展，包括建立一个成功的国际金融中心。为此，要把握好＂十三．五＂规划和＂一带一路＂的机遇。 第二，要推动经济发展，就不能把经济问题泛政治化，这样只会偏离定位，对发展不利。 第三，香港传统优势转弱，社会矛盾激化，出现不同的问题，如年轻人不满现实希望改变等，从全局观 去看，这些问题并非不可解决。香港人智慧高，不想香港被搞乱，应有能力处理。

张德江对香港问题的＂诊断＂，可说切中了病源。多年来，与香港经济发展有关的多个议题，一直被无休止的政治争议紧紧困住。远的不说，政府欲加强推动创新与科技发展，为香港经济开拓一条新路，提出成立创科局，但泛民政党不断拉布加以扼杀，结果拖了三年才能成立。 此外，高铁项目因延误超支，须向立法会财务委员会申请追加拨款，泛民议员虽知道工程如烂尾，后果极为严重，不但造成重大经济损失，与内地高铁系统连接的时间，可能要拖后几年，两地经济交往势受打击，但为了阻延高铁工程，泛民议员把争论焦点转移到＂一地两检＂，将政治层次无限提升，令高铁寸步难行。 其他重大基建项目，也面临种种政治阻力。其中影响香港经济最大的，是机场第三条跑道的兴建，虽然这个项目不用向立法会拿钱，毋须担心遭拉布阻挠，但反对基建的人士，屡屡向法庭申请司法覆核，其目的是以司法程序缠绕着第三条跑道，将之由基建讨论变质为政治议题。 至于新市镇发展，以及增加土地供应的措施等，都因一些组织的反对，陷于难解难分的僵局，令政府兴建房屋只能慢速前进。 政治角力令经济困于桎梏，发展举步维艰，如果纷争持续，甚至恶化，进一步影响经济，社会矛盾将随之激化，形成＂经济愈差，社会愈乱＂的恶性循环。惟一解困方法是各派势力建立共识，以经济发展为先，暂把政治争拗放下，这样才可让香港回到良性循环，向前迈进。 但要由＂分＂到＂和＂，谈何容易，泛民与激进组织从来以＂斗争＂为纲，不会把经济发展放在首要议程，若这大方针不变，突破困局的前景难以乐观。 不过，正如张德江所言，香港沉默大多数都不想乱，希望香港发展，令生活得以改善，如果他们愿意向政党发声施压，可以是扭转政治现状的一股力量。（完）