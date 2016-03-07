《路透晚报》--3月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国首设GDP增长区间目标，寻求稳增长与调结构艰难平衡

中国周六发布的政府工作报告将今年国内生产总值（GDP）增长目标下调至6.5-7%，亦为首次设定区间目标，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。

--《焦点》中国今年预算赤字率升至3%，财政增收乏力实际水平料更高

为给疲弱的经济注入更多动力，中国今年全国预算赤字率如预期般提高至3%。随着财政政策接棒货币政策担纲经济托底重任，扩大政府债券发行及减税将并行；但由于微观层面企业经营压力还在加大，收入增长乏力令今年财政形势并不乐观，实际赤字率突破3%可能性不小。

--《综述》应对中国经济下行严竣形势，宏调部门高官表态各有千秋

2016年或许是中国经济最难熬的开始。从两会开始后周日首场发改委新闻发布会到周一中国财长的发布会，对经济下行压力加大和债务风险的担忧，以及上升的赤字率是否会伤害中国经济增长可持续性无疑成为全世界关注的焦点。

--中国财政：赤字和债务仍有空间，今年地方债务到期5万亿继续置换--财长

中国财政部部长楼继伟指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换，明年恐怕还要做一些。

--中国经济：央行行长称财政政策能对供给侧、结构性改革发挥更好作用

中国人民银行行长、全国政协副主席周小川表示，要给新型金融活动提供更好的空间，并要有更好的监管；而供给侧、结构性改革，从功能上来讲，财政政策能够发挥更好的作用。

--中国经济：今年的挑战和风险不容低估，有充裕政策储备应对--发改委

中国国家发展改革委员会主任徐绍史周日表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

--中国央行：2月末外汇储备为32,023亿美元，环比下降285.72亿美元

中国央行周一公布，2月末中国外汇储备为32,023.21亿美元，较1月末的32,308.93亿美元下降285.72亿美元，为连续四个月下降，但降幅缩减。

--中国经济：需求疲弱将制约增长，贸易、新技术竞争倒逼经济转型升级--统计局

中国国家统计局发布报告称，全球贸易增长低缓，进而影响中国对外贸易的稳定增长，中国出口面临发达国家下压和发展中国家上挤的双重压力；贸易、新技术竞争倒逼中国经济转型升级。

--《财经洞察》中国的赤字率到底是多少？

中国2016年政府工作报告明确提出今年赤字率提高到3%，一如市场预期，显示积极财政政策仍在加力。那么这是否真的意味着中国今年的赤字率就是3%呢？答案似乎没有那么肯定。

--《热点透视》中国致力于经济成长，将损害其它目标

中国最新的五年规划显示，中央规划者显然仍在主导这个全球第二大经济体。中国领导人重申2016-2020年国内生产总值(GDP)年均增速最低达到6.5%。尽管低于以往水平，但仍然过高。不切实际的增长目标会延迟再平衡进程并增加债务，从而扭曲经济。

--《分析师观点》台湾2月出口年衰退11.8%，分析师称央行3月会再降息

台湾财政部公布，2月出口金额较上年同期减11.8%，为连续第13个月衰退，略胜市场预估的年减12.75%。因总体经济表现仍疲弱，分析师估计台湾央行3月降息的机会仍高。

--香港数据：2月底外汇储备资产增至3,599亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至2016年2月底止官方外汇储备资产为3,599亿美元，较上月底增加29亿美元。

【金融】

--中国金融：平衡去杠杆与支持经济，不搞大水漫灌式金融--银监会主席

中国银监会主席尚福林表示，目前银行业对实体经济贷款的总量已经不少，下一步关键在于进一步提高使用效率。同时，平衡当前去杠杆任务和支持实体经济的发展，不能搞大水漫灌式的金融。

--中国金融：金融监管改革可先合并三会，银行处置不良可实施债转股--政协委员

中国全国政协委员、前东方资产管理公司总裁梅兴保指出，金融行业监管体制需要进行改革，而改革的路径可以从合并三会入手；在不良资产处置方面，银行可在重点领域实施债转股。

--台湾金融：银行业TRF存出保证金曝险金额740亿台币--金管会主委

台湾金管会主委王俪玲称，目前每月监控银行业TRF(目标可赎回远期契约)部位，针对TRF部位银行业已提列52亿台币备抵呆帐损失，至于依市价评估的存出保证金曝险金额达740亿台币。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿七天逆回购，单日净回笼2,000亿

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，与当日2,300亿元的到期量相比，单日净回笼资金达到2,000亿元。

--中国货币市场：公开市场连续净回笼难撼宽松资金面，市场预期有所转暖

中国央行公开市场已连续五日净回笼近1.2万亿元人民币，但银行间市场资金面仍维持宽松局面，回购利率亦延续窄幅整理；尽管一周来逆回购缩量所回笼的流动性已远超上周降准释放的资金量，不过近期市场资金需求压力不大，另外市场预期有所转暖也对资金面形成支撑。

--中国债市动态：现券和国债期货双双走弱，稳增长措施及供给增加利空债市

中国银行间市场早盘现券收益率小幅上行，其中中长端上行偏多，国债期货亦下滑。交易员表示，大宗商品上涨带动风险偏好回升，同时中国提升赤字率发力稳增长，加之全年新债供给压力不减，均利空现券。

--《中国新债预测》国开行四期债料短端定位仍低，中长端接近或略高二级

中国国家开发银行周二将招标发行1-7年四期债。路透调查显示，近期大宗商品特别是部分工业品价格连续暴涨，加之今年财政刺激力度将加码，风险偏好回升施压债市；短久期操作思路下，预计明日新债中一年品种需求仍尚可，定位偏低，中长端收益率接近或略高于二级。

--新债招标：中国农发行七年增发债收益率3.4039%，10年3.4377%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年期固息增发债中标收益率为3.4039%，10年期中标收益率为3.4377%，对应的投标倍数为3.71倍和4.84倍。稍早招标的一年期中标收益率为2.2453%，三年期为2.8041%，五年期为3.1485%，对应投标倍数分别为4.14倍、2.70倍和2.51倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘小升中间价创两个月新高，预期平稳维稳显效

人民币兑美元即期小幅收升，但较开盘明显收窄，客盘购汇略偏多；而因国际美元调整，中间价续涨至两个月新高。交易员称，国际美元整体偏弱为维稳汇价提供良好外部环境，中间价波动性明显提升，符合监管层淡化贬值预期的期望，不排除人民币阶段小升的可能。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数续微跌，创下该指数公布来最低水平

中国外汇交易中心(CFETS)公布，3月4日的人民币汇率指数为99.16，较前周继续微跌0.13%，较2014年底下跌0.84%；创下该指数公布以来首次最低水平，当然整体波动仍相当有限。

【证券/行业】

--《焦点》中国政府工作报告透出注册制实施延后信息，严格监管体系需先行

作为中国A股市场近阶段最大利空因素之一的股票发行注册制计划，估计要延后了。上周末公布的中国2016年政府工作报告透出信息，注册制发行今年大概率难以实施。

--中国股市：沪综指缩量收升连五日走高，钢铁、有色等板块领涨

中国股市沪综指缩量收升，并为连续第五日上涨。分析师指出，今日股指维持高位震荡走势，但整体量能低迷，对于后续走势形成较大考验和制约。目前市场热点正向蓝筹股转换，今日钢铁、有色等板块领涨，但仍为场内存量资金轮番操作，中期看，不确定因素仍待明朗，指数或将在区间高频震荡。

--中国房地产：上海楼市出现非理性过热情绪，必须加强调控--市委书记

针对今年以来上海楼市加速升温，上海市委书记韩正周日表示，楼市出现非理性过热市场情绪，抬高了房价，对此高度关注，政府必须加强调控。

--中港个股：中信证券称大股东中信有限另增持1,891万股，本次共近1.3亿股

中国最大券商--中信证券称，在3月1日公告1.1亿股基础上，第一大股东中国中信有限当期另行增持了1,891万股公司股票，即本次合计增持近1.3亿股。

--中港基金：交银施罗德一支南下基金今天正式在香港市场推出发行

中国合资基金公司--交银施罗德宣布，旗下一支南下基金--交银施罗德成长混合型证券投资基金今天正式在香港市场推出，并由交通银行的香港分支分销。

--企业并购：鸿海和夏普的收购案谈判“在正确轨道上”--消息

消息人士表示，台湾鸿海收购日本夏普多数股权的谈判“在正确的轨道上”。鸿海上月底因意外的债务问题而在最后关头喊停收购案。

--路透专访：理文造纸争占内地卫生纸市场，并铺路出口海外--CEO

中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司去年新投产的卫生纸业务，首年产量较少但盈利能力亮眼。公司首席执行官李文斌表示，内地卫生纸市场需求庞大且受经济周期影响较小，未来有可能在广东省增设生产线。

--《焦点》中国消费者青睐高端啤酒，料给全球啤酒商带来滚滚财源

随着遍布世界各地的中国消费者对高端啤酒的需求不断增长，从布鲁克林到北京的小型啤酒商都在竞相利用这一趋势。这种趋势也终将帮助国际啤酒巨头在中国这个全球最大的啤酒市场获得丰厚的获利。

--中国企业：新希望集团为未来海外收购加速融资