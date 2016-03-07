港报社评：抓住机遇促发展，摒除政争增优势--文汇报3月7日

昨日，全国人大常委会委员长张德江参加香港代表团审议政府工作报告时指出，香港的最大优势是依托祖国内地，香港社会要紧紧围绕＂谋发展、保稳定、促和谐＂，抓住国家实施＂十三五＂规划、建设＂一带一路＂等重大战略机遇，实现自身更大的发展。中央高度重视香港的独特优势，更为香港突破困局指明方向、创造机遇。香港社会各界必须体会中央的良苦用心，集中精力，摒除政争，一心一意利用好国家发展带来的新机遇，提升香港的竞争优势，强化香港在国家发展中的独特地位。

国务院总理李克强在今年的政府工作报告中，阐述港澳政策时明确指出，中央将发挥港澳独特优势，提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能。今次全国人大审议的＂十三五＂规划纲要草案更设港澳专章，进一步提到支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易三大中心地位和参与＂一带一路＂建设，推动和深化香港人民币业务、创科事业、法律中心、金融市场、青年人内地创业等一系列发展。中央对香港发展的定位和功能作出全面崭新的规划，更加强调香港要发展新的竞争力，更加突出香港要抓住国家发展的机遇，包括积极参与＂一带一路＂建设，就是希望香港能获得更大的发展空间，通过与内地的更紧密合作来实现繁荣稳定。

能否把握国家发展带来的新机遇，转化为推动香港进步的动力，关键还是看香港自己。值得注意的是，香港社会近年越来越政治化，窒碍经济民生发展，蹉跎岁月，各种矛盾日益突出，社会和谐稳定已经受到严重冲击。香港之所以能够成为举世闻名的＂东方之珠＂，成为＂纽伦港＂比肩的三大国际金融中心之一，靠的是香港的经济地位，以及香港作为连接国家和世界的桥梁作用，绝对不是靠冲击法治、破坏稳定的街头政治。香港近年受政治化的干扰，经济民生发展的步伐已经逐渐缓慢，如果再不悬崖勒马，任由少数别有用心的人胡作非为，继续玩弄政治，狙击施政，阻碍发展，香港只会沉沦、被边缘化，受害的是全体香港市民。

毫无疑问，目前香港存在一些不如人意的经济社会问题，年轻人对房屋、就业等切身问题有怨气，但解决这一系列问题和矛盾，归根究底，还是要靠发展。发展是硬道理，只要经济持续发展，政府有充足的资源，困扰港人的房屋、就业等问题就有了解决的基础。如果不事发展，专事政争，香港坐困愁城，解决不了任何问题，更看不到出路和希望。

其实，＂谋发展、保稳定、促和谐＂，是近年来中央对香港一以贯之的期望。去年年底，国家主席习近平听取特首梁振英汇报工作时亦指出，希望特区政府带领香港社会各界凝聚发展共识，着力发展经济、改善民生、促进和谐，抓住国家制定＂十三五＂规划、实施＂一带一路＂建设等带来的机遇，进一步谋划和推进香港长远发展。如今，张德江委员长再次语重心长提醒，香港必须把谋发展作为第一要务，强调＂机不可失，时不再来＂，明确指出香港发展的方向和重心，再次展示中央对香港的关爱，香港社会各界有必要深刻领会，积极行动，把握＂近水楼台先得月＂的优势，主动配合＂十三五＂规划和＂一带一路＂国家战略，积极与内地深度合作，乘国家新一轮大发展的东风，不断提升竞争优势，保持香港繁荣稳定，居民安居乐业，也为国家发展作出更大贡献。（完）

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