《汇市简讯》欧元/日圆走势低迷，跟随美元/日圆疲势

0105GMT， * 欧元/日圆在亚洲早盘走势低迷，从125.30跌至124.89日圆，因美 元/日圆与日股走势沉重 * 不过市场缺乏明确走向，空头暂时收手 * 过去一周重新出现的卖压遭遇回购与空头回补 * 东京的经纪商目前关注其他货币对以判断走向(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)