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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 09:15 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆走势低迷，跟随美元/日圆疲势

0105GMT，
    
    *  欧元/日圆在亚洲早盘走势低迷，从125.30跌至124.89日圆，因美
元/日圆与日股走势沉重
    *  不过市场缺乏明确走向，空头暂时收手
    *  过去一周重新出现的卖压遭遇回购与空头回补
    *  东京的经纪商目前关注其他货币对以判断走向(完)
      
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    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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