全球金市：现货金小升，股市走扬致使市况审慎

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
金价周五的大部分涨幅都是在美国非农就业报告公布前录得的。美国劳工部的报告显示，上月非农就业岗位增加24.2万个，超过预期，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。
这一最新数据是就业市场表现强劲的最明确迹象。该数据或许会进一步缓解对美国经济将陷入衰退的担忧，并使美国联邦储备理事会(美联储/FED)可以在今年逐步升息。而这可能对不生息的黄金不利。
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他预计美国经济今年将稳健增长，不会滑入衰退。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2016年3月1日的一周，对冲基金和货币基金削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多仓，这是他们自1月中旬转为净多仓后首次出现减持情况。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/汪红英；审校 王兴亚/王颖)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%