全球金市：现货金小升，股市走扬致使市况审慎

金价周五的大部分涨幅都是在美国非农就业报告公布前录得的。美国劳工部的报告显示，上月非农就业岗位增加24.2万个，超过预期，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。

这一最新数据是就业市场表现强劲的最明确迹象。该数据或许会进一步缓解对美国经济将陷入衰退的担忧，并使美国联邦储备理事会(美联储/FED)可以在今年逐步升息。而这可能对不生息的黄金不利。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他预计美国经济今年将稳健增长，不会滑入衰退。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2016年3月1日的一周，对冲基金和货币基金削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多仓，这是他们自1月中旬转为净多仓后首次出现减持情况。 (完)

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