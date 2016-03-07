版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 09:20 BJT

永安期货：中国期指净多仓持续攀升，后市有望继续反弹

以下内容节选自3月7日的《期货日报》：

上周市场呈现先抑后扬走势，周一指数大幅下挫，一度与前期低点持平，之后迅速展开反弹，上证综指连续上扬，最终顺利站上2800点之上，收复前期大部分失地。期指三个品种虽然全部收涨，但是市场“二八现象”明显，IH及IF主力合约当周涨幅分别为8.6%和5.6%，而中小盘股居多的IC当周仅上涨0.01%。基差方面，由于市场情绪好转，主力合约贴水较前一周均有不同程度收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约负基差分别为41.5、21.3和169.3点。

　　总体来看，伴随指数持续回升，部分席位多头增仓迹象明显，同时更多空头选择止盈离场，市场看多氛围持续高涨。预计期指本周将继续企稳，后市反弹有望持续。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐