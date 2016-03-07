永安期货：中国期指净多仓持续攀升，后市有望继续反弹

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
以下内容节选自3月7日的《期货日报》：
上周市场呈现先抑后扬走势，周一指数大幅下挫，一度与前期低点持平，之后迅速展开反弹，上证综指连续上扬，最终顺利站上2800点之上，收复前期大部分失地。期指三个品种虽然全部收涨，但是市场“二八现象”明显，IH及IF主力合约当周涨幅分别为8.6%和5.6%，而中小盘股居多的IC当周仅上涨0.01%。基差方面，由于市场情绪好转，主力合约贴水较前一周均有不同程度收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约负基差分别为41.5、21.3和169.3点。
总体来看，伴随指数持续回升，部分席位多头增仓迹象明显，同时更多空头选择止盈离场，市场看多氛围持续高涨。预计期指本周将继续企稳，后市反弹有望持续。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%