永安期货：中国期指净多仓持续攀升，后市有望继续反弹

上周市场呈现先抑后扬走势，周一指数大幅下挫，一度与前期低点持平，之后迅速展开反弹，上证综指连续上扬，最终顺利站上2800点之上，收复前期大部分失地。期指三个品种虽然全部收涨，但是市场“二八现象”明显，IH及IF主力合约当周涨幅分别为8.6%和5.6%，而中小盘股居多的IC当周仅上涨0.01%。基差方面，由于市场情绪好转，主力合约贴水较前一周均有不同程度收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约负基差分别为41.5、21.3和169.3点。