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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 09:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月7日至3月14日

汤森路透3月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明
，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      
    
 开始日期       结束日期        公布时间      公司代码   业绩季度及公司时间
 (日-月-年)     (日-月-年)                                                              
                                                         
 07-3-2016                      AMC           URBN.OQ    Q4 2016 Urban Outfitters Inc 
 10-3-2016                      BMO           DG.N       Q4 2015 Dollar General Corp 
 14-3-2016      18-3-2016       NTS           CTAS.OQ    Q3 2016 Cintas Corp 
 14-3-2016      18-3-2016       NTS           LEN.N      Q1 2016 Lennar Corp 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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