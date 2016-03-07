格林大华期货：补库提振上期有色金属指数仍保持强势

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
以下内容节选自3月7日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数自2015年11月中旬触底后持续反弹，由最低点的1,898上涨到目前2,250一线。虽然本周将在2,300一线有所压力，但总体上仍保持强势特征。
本周，预计有色金属仍将保持反弹势头，但从技术上看短期面临一定的调整压力。伦铜指数面临5,100美元/吨关口的压力，若突破，5,400美元/吨将成为重要阻力。沪铜1605合约在40,000元/吨的压力会比较明显；沪铝1605合约会在12,000元/吨一线面临压力；沪锌1605合约面临压力，将在14,800元/吨、15,200元/吨遇到反弹阻力；沪铅1605合约短期受到压力，14,000元/吨一线以及14,500元/吨的压力均会体现；沪镍1605合约短期面临74,500元/吨的压力，若突破，75,200元/吨的压力将体现；沪锡1605合约本周也有一定的调整压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%