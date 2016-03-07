东海期货：权重品种发力，易盛农期指数探底回升

上周，易盛农期指数在权重品种反弹的带动下企稳回升，截至3月4日，易盛农期指数报收于971.70点。

权重品种方面，菜粕上周探底回升，虽然目前国内水产养殖需求尚未展开，但双反调查导致3月下半月起DDGS进口将大幅下降，以及4月1日起我国下调进口加拿大及澳大利亚油菜籽杂质要求至1%，均对菜粕形成支撑。此外，CBOT大豆在触及2015年11月末以来的低点后出现一波低吸买盘，CBOT大豆期价企稳反弹，国内豆粕、菜粕均受到提振。(完)