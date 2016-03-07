东海期货：权重品种发力，易盛农期指数探底回升

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
以下内容节选自3月7日的《期货日报》：
上周，易盛农期指数在权重品种反弹的带动下企稳回升，截至3月4日，易盛农期指数报收于971.70点。
权重品种方面，菜粕上周探底回升，虽然目前国内水产养殖需求尚未展开，但双反调查导致3月下半月起DDGS进口将大幅下降，以及4月1日起我国下调进口加拿大及澳大利亚油菜籽杂质要求至1%，均对菜粕形成支撑。此外，CBOT大豆在触及2015年11月末以来的低点后出现一波低吸买盘，CBOT大豆期价企稳反弹，国内豆粕、菜粕均受到提振。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%