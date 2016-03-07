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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 15:28 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率收盘小升，观望全球主要央行决议

* 10年公债殖利率一度跌创低位，但尾盘收小升
    * 观望主要国家央行议息会议
    * 10年公债105/4殖利率暂看0.80-0.85%

    路透台北3月7日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一小幅收高，盘中一
度创新低，市场弥漫观望气氛。交易员表示，目前债市气氛仍偏多，但短线美债不利因素仍
干扰盘势，市场多观望未来各国央行的议息结果。
    
    交易员表示，本周四欧洲央行将公布会议结果，下周还有美国联邦储备理事会会议，接
下来还有台湾央行的会议，这令市场气氛偏向保守观望。十年公债105/4期殖利率盘中一度
创新低至0.8132%，但尾盘逆转收小升，惟量能不大。
    
    〞这期(10年)券筹码稳定集中在外商和交易商手里，〞一位大型商银交易员表示。
    
    另一外商银的交易员则表示，外资近期汇入颇多，虽然比起先前，外资能够暂泊在债市
短券的钱已被限制，但还是可见少数的钱转进了短券。惟也有交易员表示，外商银资金也有
转入长券20年、30年的趋势。
    
    
    **周三开始五年新券上场**
    
    此外，五年新券将在周三上场首日发行前交易，有交易员认为，五年券和十年券的利率
水位相差太近，这显示十年公债殖利率有偏低的嫌疑。
    
    〞我认为现在十年券的水位反应了央行可能降息半码到一码的预期，〞另一位民营大型
商银交易员认为。
    
    他们认为，若是央行在本月24日的决议只有降息半码，也不排除殖利率可能向上走高一
些，以反应市场的预期落空。
    
    五年新券105/5期将在3月25日(周五)标售，预计发行300亿台币，周三(9日)将首日发行
前交易。
    
    交易员预估，10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.85%。
    
    美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步
缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创
造条件。 
    
    美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开下次货币政策会议。美国指标10
年期公债 收益率升至一个多月高位1.902%，尾盘价格跌15/32，收益率报1.882%
，周四尾盘报1.83%。
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.55     0.5455%  0.5455-0.5455%       0.5
 10   105/4                    +0.30     0.8200%  0.8132-0.8210%      88.0
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8200%
   5    104/13                       0.5455%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                       0.4000%
 (完)           

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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