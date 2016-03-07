台湾债市：指标10年公债殖利率收盘小升，观望全球主要央行决议

* 10年公债殖利率一度跌创低位，但尾盘收小升 * 观望主要国家央行议息会议 * 10年公债105/4殖利率暂看0.80-0.85% 路透台北3月7日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一小幅收高，盘中一 度创新低，市场弥漫观望气氛。交易员表示，目前债市气氛仍偏多，但短线美债不利因素仍 干扰盘势，市场多观望未来各国央行的议息结果。 交易员表示，本周四欧洲央行将公布会议结果，下周还有美国联邦储备理事会会议，接 下来还有台湾央行的会议，这令市场气氛偏向保守观望。十年公债105/4期殖利率盘中一度 创新低至0.8132%，但尾盘逆转收小升，惟量能不大。 〞这期(10年)券筹码稳定集中在外商和交易商手里，〞一位大型商银交易员表示。 另一外商银的交易员则表示，外资近期汇入颇多，虽然比起先前，外资能够暂泊在债市 短券的钱已被限制，但还是可见少数的钱转进了短券。惟也有交易员表示，外商银资金也有 转入长券20年、30年的趋势。 **周三开始五年新券上场** 此外，五年新券将在周三上场首日发行前交易，有交易员认为，五年券和十年券的利率 水位相差太近，这显示十年公债殖利率有偏低的嫌疑。 〞我认为现在十年券的水位反应了央行可能降息半码到一码的预期，〞另一位民营大型 商银交易员认为。 他们认为，若是央行在本月24日的决议只有降息半码，也不排除殖利率可能向上走高一 些，以反应市场的预期落空。 五年新券105/5期将在3月25日(周五)标售，预计发行300亿台币，周三(9日)将首日发行 前交易。 交易员预估，10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.85%。 美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步 缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创 造条件。 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开下次货币政策会议。美国指标10 年期公债 收益率升至一个多月高位1.902%，尾盘价格跌15/32，收益率报1.882% ，周四尾盘报1.83%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.55 0.5455% 0.5455-0.5455% 0.5 10 105/4 +0.30 0.8200% 0.8132-0.8210% 88.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8200% 5 104/13 0.5455% 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.4000% (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)