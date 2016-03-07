中信建投：沪锌拉开季节性涨势帷幕

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
以下内容节选自3月7日的《期货日报》：
近期，有色金属期货大幅反弹，其中以锌期货表现最为强劲。国内外锌矿及国内锌冶炼企业的主动减产措施减缓了供给端的压力，同时下游汽车行业需求改善，锌价近期创下年内新高1860美元/吨和14785元/吨。鉴于美国3月加息的概率减小、我国刺激预期持续升温以及供需进一步改善，我们认为锌价有望进一步走高。
从以往经验来看，每年三、四月份均是锌消费传统旺季。随着南方和北方工地的陆续开工，基础设施建设也将展开，因此预计今年锌等有色金属也将继续走出季节性强势行情。预计锌将继续保持强劲走势。操作上，建议逢低买入为主，上方参考目标区间在15,000—15,500元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%