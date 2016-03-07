期货日报：沪胶多头“火力全开”，本周料再度上涨

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
以下内容节选自3月7日的《期货日报》：
在多重利好因素共振之下，上周五沪胶期货主力1605合约多头信心“爆棚”，推动期价快速拉升，一举突破双底颈线位10800元/吨，最终以涨停收盘。而空头在多方“火力全开”的模式下，节节败退。
沪胶1605合约多头的大幅增仓不但令获利盘坚定后续上涨的信念，也在动摇空头继续顽抗的信心。预计本周沪胶期价在多方力量的推动下，再度上涨，而空头需等到胶价攀升至11500元/吨才有反击的可能。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%