期货日报：沪胶多头“火力全开”，本周料再度上涨

在多重利好因素共振之下，上周五沪胶期货主力1605合约多头信心“爆棚”，推动期价快速拉升，一举突破双底颈线位10800元/吨，最终以涨停收盘。而空头在多方“火力全开”的模式下，节节败退。

沪胶1605合约多头的大幅增仓不但令获利盘坚定后续上涨的信念，也在动摇空头继续顽抗的信心。预计本周沪胶期价在多方力量的推动下，再度上涨，而空头需等到胶价攀升至11500元/吨才有反击的可能。(完)