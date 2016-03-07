版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 09:30 BJT

创元期货：大连焦煤期货形势不明朗，操作上可坚持多头为主

以下内容节选自3月7日的《期货日报》：

联结2014年5月、2014年10月和2015年5月的高点所组成的下跌趋势线，是焦煤1605合约重要的中长期多空依据。另外，观察最低点以来的反弹结构可以看到，从A点至B点是上行1浪，共经历28个交易日，上涨86点；从B点到C点是回调2浪，共经历了8个交易日；从C点至D点是上行3浪，亦经历28个交易日，上涨90多点。随后，由于周期共振，焦煤进行了4个交易日的快速回调，或是调整4浪。不过，上周五夜盘接近涨停，又有延长3浪的特征。因此，不管后市是哪种走势，操作上可坚持多头为主，止损控制在600元/吨。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐