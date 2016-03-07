创元期货：大连焦煤期货形势不明朗，操作上可坚持多头为主

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
以下内容节选自3月7日的《期货日报》：
联结2014年5月、2014年10月和2015年5月的高点所组成的下跌趋势线，是焦煤1605合约重要的中长期多空依据。另外，观察最低点以来的反弹结构可以看到，从A点至B点是上行1浪，共经历28个交易日，上涨86点；从B点到C点是回调2浪，共经历了8个交易日；从C点至D点是上行3浪，亦经历28个交易日，上涨90多点。随后，由于周期共振，焦煤进行了4个交易日的快速回调，或是调整4浪。不过，上周五夜盘接近涨停，又有延长3浪的特征。因此，不管后市是哪种走势，操作上可坚持多头为主，止损控制在600元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%