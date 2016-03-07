金属期市：伦铜自四个月高点下滑，受获利了结打击

美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。

中国国家发展改革委员会主任徐绍史周日表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。