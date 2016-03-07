金属期市：伦铜自四个月高点下滑，受获利了结打击

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。
中国国家发展改革委员会主任徐绍史周日表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，投机客的铜持仓已转为净多仓。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/李婷仪 审校 王兴亚/王颖)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%