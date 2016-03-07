英国经济：制造业脱离谷底，前景仍充斥变数--EEF调查

路透伦敦3月7日 - 英国工程雇主联合会(EEF)指称，英国制造业已然见底，但仍调降英国经济成长率预估，预警该国脱欧公投可能带来拖累。

EEF指出，继2015年底跌至六年低点后，新订单及产出的季度数据有所好转，尽管仍处于负值领域。该会同时表示，未来三个月制造业可望持续回升。

“这轮跌势正在触底反弹，但制造业仍处于负值领域，在一大波不确定性下摇摇晃晃地回升，”EEF首席分析师Lee Hopley表示。

这项调查显示，经济放缓情况或许不如其他一些指标所反映的那么糟。

上周时，英国制造业、建筑业及服务业采购经理人指数(PMI)均指向季度经济成长率将由去年底的0.5%降至0.3%。

EEF将2016年制造业成长率预估降至0.6%，前次预估为0.8%。该会同时指出，整体经济成长率将为1.9%，前次预估为2.1%。