英国经济：制造业脱离谷底，前景仍充斥变数--EEF调查

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透伦敦3月7日 - 英国工程雇主联合会(EEF)指称，英国制造业已然见底，但仍调降英国经济成长率预估，预警该国脱欧公投可能带来拖累。
EEF指出，继2015年底跌至六年低点后，新订单及产出的季度数据有所好转，尽管仍处于负值领域。该会同时表示，未来三个月制造业可望持续回升。
“这轮跌势正在触底反弹，但制造业仍处于负值领域，在一大波不确定性下摇摇晃晃地回升，”EEF首席分析师Lee Hopley表示。
这项调查显示，经济放缓情况或许不如其他一些指标所反映的那么糟。
上周时，英国制造业、建筑业及服务业采购经理人指数(PMI)均指向季度经济成长率将由去年底的0.5%降至0.3%。
EEF将2016年制造业成长率预估降至0.6%，前次预估为0.8%。该会同时指出，整体经济成长率将为1.9%，前次预估为2.1%。
EEF指出，英国脱离欧盟的公投，可能导致制造业经理人态度更加戒慎。(完) (编译 龚芳; 审校 郑茵)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%