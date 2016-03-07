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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:15 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.3750吸引抄底买盘

0205GMT，
    
    *  美元/坡元在1.3750支撑位获得抄底买盘
    *  美元/离岸人民币脱离6.50(6.4970低点)提供进一步支撑
    *  日内可能在1.3750-1.3850之间波动
    *  美元/坡元最新报1.3780-85，目前为止波动区间在1.3744-82(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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