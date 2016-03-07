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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 10:16 BJT

重发-****美国与加拿大经济指标预测--3月7日-3月14日****

(重发以调整格式)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    3月7日当周
    
    3月7日(一) 
    1500 美国就业趋势指数                               2月       --       128.9
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                         1月 增加167.5   增加212.7
    
    3月8日(二)
    1100 美国NFIB小企业信心指数                         2月       --        93.9
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                       2月    18.00      16.59
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                         1月     -2.0%    +11.3% 
    
    3月9日(三)
   1200 美国抵押贷款市场指数                          前周       --       496.5
             再融资指数                                           --      2104.5  
   1500 美国趸售(批发)库存(较前月)                     1月     -0.2%      -0.1%
              趸售销售(较前月)                                  -0.3%      -0.3%
    1500 加拿大央行利率决议                              --    +0.50%      0.50%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数          3月       --        55.2 
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数        3月       --        46.8 
    
    3月10日(四)
   1330 美国一周初请失业金人数(万人)            3月3日当周       --        27.8
                 四周均值(万人)                                   --        27.0
                 续请失业金人数(万人)            2月27当周        --       225.7
    1330 加拿大产能利用率                            第四季    81.5%       82.0% 
    1330 加拿大新屋价格指数                             1月    +0.1%      +0.1%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                           2月       --     盈余552
    
    3月11日(五)
    1330 美国进口物价(较前月)                           2月   -0.7%       -1.1%
             出口物价(较前月)                                  -0.5%       -0.8%
    1330 加拿大就业岗位变动(万人)                       2月 增加0.75    减少0.57
               失业率                                           7.2%        7.2%
               就业参与率                                       65.9%      65.9%
    
    3月14日当周

    3月14日(一)
    暂无重要经济数据(完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李婷仪 审校 张涛)

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