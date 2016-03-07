重发-****美国与加拿大经济指标预测--3月7日-3月14日****

(重发以调整格式) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日当周 3月7日(一) 1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加167.5 增加212.7 3月8日(二) 1100 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 93.9 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 18.00 16.59 1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -2.0% +11.3% 3月9日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5 再融资指数 -- 2104.5 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 1月 -0.2% -0.1% 趸售销售(较前月) -0.3% -0.3% 1500 加拿大央行利率决议 -- +0.50% 0.50% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 46.8 3月10日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月3日当周 -- 27.8 四周均值(万人) -- 27.0 续请失业金人数(万人) 2月27当周 -- 225.7 1330 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 82.0% 1330 加拿大新屋价格指数 1月 +0.1% +0.1% 1900 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 盈余552 3月11日(五) 1330 美国进口物价(较前月) 2月 -0.7% -1.1% 出口物价(较前月) -0.5% -0.8% 1330 加拿大就业岗位变动(万人) 2月 增加0.75 减少0.57 失业率 7.2% 7.2% 就业参与率 65.9% 65.9% 3月14日当周 3月14日(一) 暂无重要经济数据(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张涛)