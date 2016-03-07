台湾债市：指标10年券殖利率盘初一度触及新低，观望气氛仍浓

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透台北3月7日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一盘中平盘附近游走，虽一度创下纪录低位，但市场气氛仍偏向观望，盘整中寻求未来方向。
他们指出，美债价格走低，台债周一盘初虽一度有买盘进场，殖利率盘中触及0.8156%的历史新低。但因3月将有欧洲央行、美联储和台湾央行的议息会议，变数还不小，估计观望气氛仍将浓厚。
〞我们现在是多看小做。〞一位大型银行交易主管说。
也有交易员认为，台股 持续涨升，这可能令避险的台债买盘较少；另一方面，总体经济面止稳的可能性走高，不利债市的多头，尤其是目前公债殖利率已相当低，这令追价买盘更加保守。
美国公债价格周五重挫，此前数据显示2月就业岗位强劲增长，但薪资数据疲弱及避险买盘持续，限制了公债收益率的升幅。指标10年期公债 收益率升至一个多月高位1.902%，收益率报1.882%，周四尾盘报1.83%。
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开下次货币政策会议。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.81-0.83%。
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--《综述》2月非农就业岗位猛增，提振美联储升息前景
--《一周经济焦点》聚焦欧洲央行，并关注中国两会及经济数据
--《焦点》金融市场正在对央行的“治愈能力”失去信心--BIS (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.