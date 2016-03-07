台湾债市：指标10年券殖利率盘初一度触及新低，观望气氛仍浓

路透台北3月7日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一盘中平盘附近游走，虽一度创下纪录低位，但市场气氛仍偏向观望，盘整中寻求未来方向。

他们指出，美债价格走低，台债周一盘初虽一度有买盘进场，殖利率盘中触及0.8156%的历史新低。但因3月将有欧洲央行、美联储和台湾央行的议息会议，变数还不小，估计观望气氛仍将浓厚。

〞我们现在是多看小做。〞一位大型银行交易主管说。

也有交易员认为，台股 持续涨升，这可能令避险的台债买盘较少；另一方面，总体经济面止稳的可能性走高，不利债市的多头，尤其是目前公债殖利率已相当低，这令追价买盘更加保守。

美国公债价格周五重挫，此前数据显示2月就业岗位强劲增长，但薪资数据疲弱及避险买盘持续，限制了公债收益率的升幅。指标10年期公债 收益率升至一个多月高位1.902%，收益率报1.882%，周四尾盘报1.83%。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开下次货币政策会议。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.81-0.83%。

最新相关报导链接：

--《综述》2月非农就业岗位猛增，提振美联储升息前景

--《一周经济焦点》聚焦欧洲央行，并关注中国两会及经济数据