《中国2016年国债发行中标明细表》--3月7日

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为2016年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 一期 1/6 1 2.32% 2.35% 2.36% 200 2.15 ========================================================================== 2015年 1/6 10 2.8607% 2.89% 2.8888% 200 3.68 第23期续发 ========================================================================== 二期 1/13 5 2.53% 2.60% 2.57% 200 3.46 续发 2/17 2.6246% 2.67% 2.6597% 200 2.97 ========================================================================== 2015年 1/20 7 2.8331% 2.84% 2.8800% 200 3.03 第26期续发 ========================================================================== 三期 1/27 3 2.55% 2.58% 2.58% 200 2.82 续发 2/24 2.4245% 2.50% 2.4506% 200 3.12 ========================================================================== 四期 1/27 10 2.85% 2.85% 2.88% 200 3.32 *续发 3/2 2.8196% 2.85% 2.8585% 200 2.65 ========================================================================== 五期 2/17 1 2.22% 2.28% 2.28% 200 2.33 *续发 3/2 2.1518% 2.19% 2.2127% 200 1.79 ========================================================================== 合计 2,200 以下为2016年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 加权收益率 边际收益率 发行规模 投标倍数 (天) (亿元) =================================================================== 一期 1/8 91 2.2581% 2.3057% 100 4.04 =================================================================== 二期 1/15 91 2.1727% 2.2325% 100 3.56 =================================================================== 三期 1/15 182 2.1798% 2.2675% 100 2.90 =================================================================== 四期 1/22 91 2.1885% 2.2081% 100 3.86 =================================================================== 五期 1/29 91 2.0963% 2.1511% 100 3.52 =================================================================== 六期 2/19 91 2.0540% 2.0780% 100 3.33 =================================================================== 七期 2/19 182 2.1214% 2.1545% 100 3.07 =================================================================== 八期 2/26 91 1.9896% 2.0480% 100 3.21 =================================================================== *九期 3/4 91 1.9366% 2.0237% 100 2.79 =================================================================== 合计 900 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2015年国债发行中标明细表请点选 2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.