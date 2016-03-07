《分析师观点》台湾2月出口年衰退11.8%，分析师称央行3月会再降息

路透台北3月7日 - 台湾财政部周一公布，2月出口金额较上年同期减11.8%，为连续第13个月衰退，略胜市场预估的年减12.75%。因总体经济表现仍疲弱，分析师估计台湾央行3月降息的机会仍高。

2月进口则较上年同期减13.1%，市场预估减10%；当月贸易顺差为41.6亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

2月年变动率(%) 1月年变动率(%)

整体出口金额 -11.8 -13.0

--中国(含香港) -13.0 -19.3

--美国 -13.8 -5.8

--欧洲 -4.7 +3.4

--日本 -9.2 -1.8

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

国际的总体经济不好，各国央行都在宽松，台湾央行若不宽松，热钱会更加汇入推升台币，因此台湾央行被迫将在3月降息半码(0.125个百分点)。此外近期通膨虽扬升，但还不造成压力。

我们预估出口要年中才会转正，6月开始出口勉强有机会转正，但也不是大幅的转强，要到第四季出口拉升力道才有机会加大。我们预估今年出口全年仍然呈现衰退，且下半年全球景气若没有上来，衰退幅度则会扩大。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

从最近公布上市/柜公司的2月份营收来看，电子业还是不好，但传统产业出口衰退已有收敛，1月中旬原物料价格已触底反弹，2月出口开始有回升，料传产3-4月情况会延续1-2月走势；但整体而言，手机拉货动能未见恢复，预估第二季底到第三季初出口商才会转正。

出口不好还是会带动央行的降息预期，我们预估，今年上半年央行还有两次降息机会，分别于3月和6月各降息半码。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收升9.1分至33.010。

--台股加权股价指数 周一收盘升0.19%至8,659.55点。

--10年公债105/4期 殖利率周一收高 0.3基点报0.8200%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾进出口数据新闻，请点选

**相关背景**

--主计总处2月下修2016年的经济成长率预估至1.47%，原估为2.32%。

--主计总处先前预估2016年海关出口估年减2.78%，进口估年减4.99%。