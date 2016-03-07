《分析师观点》台湾2月出口年衰退11.8%，分析师称央行3月会再降息

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透台北3月7日 - 台湾财政部周一公布，2月出口金额较上年同期减11.8%，为连续第13个月衰退，略胜市场预估的年减12.75%。因总体经济表现仍疲弱，分析师估计台湾央行3月降息的机会仍高。
2月进口则较上年同期减13.1%，市场预估减10%；当月贸易顺差为41.6亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
2月年变动率(%) 1月年变动率(%)
整体出口金额 -11.8 -13.0
--中国(含香港) -13.0 -19.3
--美国 -13.8 -5.8
--欧洲 -4.7 +3.4
--日本 -9.2 -1.8
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
国际的总体经济不好，各国央行都在宽松，台湾央行若不宽松，热钱会更加汇入推升台币，因此台湾央行被迫将在3月降息半码(0.125个百分点)。此外近期通膨虽扬升，但还不造成压力。
我们预估出口要年中才会转正，6月开始出口勉强有机会转正，但也不是大幅的转强，要到第四季出口拉升力道才有机会加大。我们预估今年出口全年仍然呈现衰退，且下半年全球景气若没有上来，衰退幅度则会扩大。
--凯基投顾分析师 蔡耀德：
从最近公布上市/柜公司的2月份营收来看，电子业还是不好，但传统产业出口衰退已有收敛，1月中旬原物料价格已触底反弹，2月出口开始有回升，料传产3-4月情况会延续1-2月走势；但整体而言，手机拉货动能未见恢复，预估第二季底到第三季初出口商才会转正。
出口不好还是会带动央行的降息预期，我们预估，今年上半年央行还有两次降息机会，分别于3月和6月各降息半码。
**市场反应**
--台币兑美元 周一收升9.1分至33.010。
--台股加权股价指数 周一收盘升0.19%至8,659.55点。
--10年公债105/4期 殖利率周一收高 0.3基点报0.8200%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
--参看台湾进出口数据新闻，请点选
**相关背景**
--主计总处2月下修2016年的经济成长率预估至1.47%，原估为2.32%。
--主计总处先前预估2016年海关出口估年减2.78%，进口估年减4.99%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如/罗两莎; 审校 曾祥进)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.