重发-****日韩经济指标预测--3月7日-3月14日****

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日当周 3月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,481 3月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- -0.7 领先指标 -- -1.2 2350 日本银行放款(较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 盈余7,190 盈余9,607 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -0.4% -0.4% 环比年率 -1.5% -1.4% 3月8日(二) 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 42.5 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 46.6 3月9日(三) 0300 韩国L货供额 1月 -- +8.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,338 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超10,150 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -0.3% -0.9% (较上年同期) -3.4% -3.1% 3月10日(四) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正3.8 -- 韩国央行利率决议 3月 -- 1.50% 3月11日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 41.60 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 36.30 3月14日当周 3月13日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -1.3% 进口物价(较上年同期) -- -6.1% 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- +4.2% (较上年同期) -- -3.6% 3月14日(一) 暂无重要经济数据预定公布 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.