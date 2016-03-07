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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:32 BJT

重发-****日韩经济指标预测--3月7日-3月14日****

(重发以调整格式)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值     前值     
    
    3月7日当周
    
    3月6日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                     2月          --      12,481
    
    3月7日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                     1月          --        -0.7
             领先指标                                          --        -1.2
    2350 日本银行放款(较上年同期)                 2月          --       +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)       1月   盈余7,190   盈余9,607
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)   第四季修正值       -0.4%       -0.4%
                              环比年率                      -1.5%       -1.4%
    
    3月8日(二)
    0500 日本消费者信心指数                       2月          --        42.5
    0500 日本服务业景气判断指数                   2月          --        46.6
    
    3月9日(三)
    0300 韩国L货供额                              1月          --       +8.3%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                前周          --   买超9,338
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --  卖超10,150
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)             2月       -0.3%       -0.9%
                         (较上年同期)                       -3.4%       -3.1%
    
    3月10日(四)
    2350 日本大型制造业景气判断指数            第一季          --       正3.8
     --  韩国央行利率决议                         3月          --       1.50%
    
    3月11日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数    3月          --       41.60
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数    3月          --       36.30
    
    
    3月14日当周
    
    3月13日(日) 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                 2月          --       -1.3%
             进口物价(较上年同期)                              --       -6.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                     1月          --       +4.2%
                     (较上年同期)                              --       -3.6% 
    
    3月14日(一)
    暂无重要经济数据预定公布
    (完)
    
             
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