芝加哥期市：CBOT小麦期货涨逾1%，触及逾两周高点

交投最活跃的大豆期货 涨0.6%至每蒲式耳8.83-3/4美元，接近每蒲式耳8.85美元的日高，后者也是2月22日以来的最高水准。

上周四公布的美国干旱监测周报(U.S. Drought Monitor)显示，过去一周俄克拉荷马州21%的地区“异常干旱”，之前一周为1%。俄克拉荷马州去年是种植冬小麦的第三大州。

一位资深行业人士称，受动物饲料需求增加提振，截至2016年9月的一年，中国大豆进口料增加6%，但玉米进口料将下降，因中国采取措施削减国内库存。

---------------------------0129GMT----------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 466.00 5.25 +1.14% +1.36% 469.75 60

CBOT玉米 361.75 3.50 +0.98% +1.47% 367.44 50

CBOT大豆 883.75 5.25 +0.60% +2.32% 877.55 63

CBOT稻米 $10.61 $0.10 +1.00% +1.00% $11.10 51

美国原油 $36.37 $0.45 +1.25% +5.21% $31.64 79

汇率

欧元/美元 $1.099 -$0.001 -0.06% +0.36%

美元/澳元 0.741 -0.003 -0.36% +0.87%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 徐文焰/王颖)