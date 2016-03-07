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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:34 BJT

《汇市简讯》美元指数展开盘整，市场信号中性

0218GMT
    
    *  美元指数在亚洲市场陷于97.34附近的狭窄区间，2月反弹走势停
顿
    *  市场表现好坏不一：日股日经指数下跌0.3%，除日本外亚洲市场
上扬0.8%，大连铁矿石期货大涨4.9%，美国原油期货扬升1.9%
    *  动能指标触顶，10日与20日移动均线和20日波林格区间走升--此
为中性形态
    *  初步支撑在20日移动均线切入位在97.07，然后是2月/3月升势的5
0%回档位96.90
    *  5日和10日移动均线切入位97.74/77，及其上方的纽约盘高点98.0
3为初步阻力位
    *  相关图表：reut.rs/1W1MhnE  (完)
      
      
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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