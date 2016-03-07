《汇市简讯》美元指数展开盘整，市场信号中性

0218GMT * 美元指数在亚洲市场陷于97.34附近的狭窄区间，2月反弹走势停 顿 * 市场表现好坏不一：日股日经指数下跌0.3%，除日本外亚洲市场 上扬0.8%，大连铁矿石期货大涨4.9%，美国原油期货扬升1.9% * 动能指标触顶，10日与20日移动均线和20日波林格区间走升--此 为中性形态 * 初步支撑在20日移动均线切入位在97.07，然后是2月/3月升势的5 0%回档位96.90 * 5日和10日移动均线切入位97.74/77，及其上方的纽约盘高点98.0 3为初步阻力位 * 相关图表：reut.rs/1W1MhnE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)