重发-****主要国家经济指标预测--3月7日****

(重发以调整格式) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,481 3月7日(一) -- 中国外汇储备(万亿美元) 2月 3.20 3.23 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2% 网路招聘广告 -- +1.1% 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- -0.7 领先指标 -- -1.2 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -0.3% -0.7% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -3.3% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 正8.0 正6.0 1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加167.5 增加212.7 2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5% 2350 日本银行放款(较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 盈余7,190 盈余9,607 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -0.4% -0.4% 环比年率 -1.5% -1.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月4日(五) 0000 日本加班工资 1月 -1.3% -- 0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.3% +0.4% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1330 美国非农就业岗位(万人) 2月 增加24.2 增加19 民间就业岗位(万人) 增加23.0 增加18.5 制造业就业岗位(万人) 减少1.6 -- 政府部门就业岗位(万人) 增加1.2 -- 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) -0.1% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.6 劳动力就业参与率 62.9% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差456.8 逆差440 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差6.6 逆差10.5 出口(亿加元) +1.0% -- 进口(亿加元) +1.1% -- 1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第四季 +0.1% 持平 1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 2月 56.8 -- 经季节调整PMI 53.4 59.0 3月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 2月 46.1 -- (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结