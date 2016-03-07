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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:37 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--3月7日****

(重发以调整格式)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值

    3月6日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         2月         --      12,481
    
    3月7日(一)
     --  中国外汇储备(万亿美元)                       2月       3.20        3.23
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                          2月         --       -3.2%
                网路招聘广告                                      --       +1.1%
    0500 日本同时指标(较前月)                         1月         --        -0.7
             领先指标                                             --        -1.2
    0700 德国工业订单(较前月)                         1月       -0.3%      -0.7%
    0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            1月         --       -0.7%
                             (较上年同期)                         --       -3.3%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   3月       正8.0      正6.0
    1500 美国就业趋势指数                             2月         --       128.9
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                       1月   增加167.5  增加212.7
    2145 新西兰制造业销售                          第四季         --       +3.5%
    2350 日本银行放款(较上年同期)                     2月         --       +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)           1月    盈余7,190 盈余9,607
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)         第四季修正值      -0.4%     -0.4%
                              环比年率                           -1.5%     -1.4%  

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    3月4日(五)
    0000 日本加班工资                                  1月      -1.3%        --
    0030 澳洲零售销售(较前月)                          1月      +0.3%      +0.4% 
    0900 意大利GDP(较前季)                       第四季终值     +0.1%      +0.1%
                  (较上年同期)                                  +1.0%      +1.0%
    1330 美国非农就业岗位(万人)                        2月   增加24.2    增加19
             民间就业岗位(万人)                              增加23.0   增加18.5
             制造业就业岗位(万人)                             减少1.6        --  
             政府部门就业岗位(万人)                           增加1.2        -- 
             失业率                                              4.9%       4.9% 
             平均时薪(较前月)                                   -0.1%      +0.2% 
             每周平均工时                                       34.4       34.6 
             劳动力就业参与率                                  62.9%         -- 
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                      1月 逆差456.8     逆差440 
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                        1月   逆差6.6    逆差10.5 
               出口(亿加元)                                    +1.0%         -- 
               进口(亿加元)                                    +1.1%         -- 
    1330 加拿大劳动生产率(较前季)                    第四季    +0.1%        持平 
    1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                 2月      56.8         -- 
                   经季节调整PMI                                53.4        59.0
    
    3月6日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                             2月      46.1         --

    (完)    
     
      
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