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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:45 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，因获利了结而中止连四日升势

过去四天大涨的矿业股回落。国际石油开发帝石 跌1.8%，Japan Petroleum Exploration Co 跌1.0%。

银行板块下跌，三菱UFJ金融集团 跌0.8%，瑞穗金融集团 跌1.84%，三井住友金融集团 跌0.4%。

出口商类股涨跌不一，丰田汽车 跌2.1%，本田汽车 跌0.7%，Panasonic 涨1.2%。

夏普 劲扬7.3%，因投资者预期台湾鸿海将在本周议定收购夏普的交易。

东证股价指数 早盘跌0.8%至1,364.09点，JPX-日经400指数 跌0.88%，报12,335.35点。(完)

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