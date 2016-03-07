日本股市：日经指数早盘下跌，因获利了结而中止连四日升势

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
过去四天大涨的矿业股回落。国际石油开发帝石 跌1.8%，Japan Petroleum Exploration Co 跌1.0%。
银行板块下跌，三菱UFJ金融集团 跌0.8%，瑞穗金融集团 跌1.84%，三井住友金融集团 跌0.4%。
出口商类股涨跌不一，丰田汽车 跌2.1%，本田汽车 跌0.7%，Panasonic 涨1.2%。
夏普 劲扬7.3%，因投资者预期台湾鸿海将在本周议定收购夏普的交易。
东证股价指数 早盘跌0.8%至1,364.09点，JPX-日经400指数 跌0.88%，报12,335.35点。(完)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%