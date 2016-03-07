澳新汇市：澳新货币涨势暂歇，关注新西兰央行会议

新西兰元兑美元 跌破0.68美元，自上周五所及两个月高位0.6819回落。新西兰元/美元上周录得2.8%的涨幅。

乐观的澳洲经济数据使得澳洲央行更加不可能采取行动。相比，新西兰央行在周四的政策评估中有很小的可能性降息。