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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:53 BJT

澳新汇市：澳新货币涨势暂歇，关注新西兰央行会议

新西兰元兑美元 跌破0.68美元，自上周五所及两个月高位0.6819回落。新西兰元/美元上周录得2.8%的涨幅。

上周数据显示澳洲第四季经济增长意外加速，此后投资者追捧澳元。大宗商品价格上扬以及风险偏好持续恢复，进一步协助澳元。

乐观的澳洲经济数据使得澳洲央行更加不可能采取行动。相比，新西兰央行在周四的政策评估中有很小的可能性降息。

虽然路透访问的绝大部分分析师预计新西兰央行将维持利率在当前纪录低点2.5%，但有几位分析师认为会降息25个基点。(完)

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(编译 李春喜/王兴亚；审校 高琦/戴素萍)

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