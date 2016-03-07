澳新汇市：澳新货币涨势暂歇，关注新西兰央行会议

更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
新西兰元兑美元 跌破0.68美元，自上周五所及两个月高位0.6819回落。新西兰元/美元上周录得2.8%的涨幅。
上周数据显示澳洲第四季经济增长意外加速，此后投资者追捧澳元。大宗商品价格上扬以及风险偏好持续恢复，进一步协助澳元。
乐观的澳洲经济数据使得澳洲央行更加不可能采取行动。相比，新西兰央行在周四的政策评估中有很小的可能性降息。
虽然路透访问的绝大部分分析师预计新西兰央行将维持利率在当前纪录低点2.5%，但有几位分析师认为会降息25个基点。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 高琦/戴素萍)
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%