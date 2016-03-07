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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 11:49 BJT

《中国地方债发行日程表》--3月7日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *浙江省      30         3年       周四招标   一般地方债     3/11
              90         5年
              90         7年
              90        10年   
 *山东省      63.2       3年       周四招标   一般地方债     3/11
              94.8       5年
              94.8       7年
              63.2      10年
              56.8       3年       周四招标   专项地方债     3/11
              85.2       5年
              85.2       7年
              56.8      10年
 *内蒙古       63         3年       周五招标   一般地方债     3/14
              189        5年
              189        7年
              189       10年       
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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