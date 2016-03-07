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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 11:12 BJT

韩国金融市场：美国就业数据强劲提振韩元升至四周高位，韩股亦上扬

周五公布的数据显示，美国2月非农就业岗位急增，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑。

美国就业数据也提振了对韩国经济的预期，从而给韩股带来需求。

受美国数据提振，韩股升至逾两个月高点，但一些投资者获利了结抑制了涨幅。

综合股价指数(KOSPI) 涨0.3%至1,960.62点。

临近中午时分，外资在主板买超1,087亿韩元(9,053万美元)韩股，料连续第七日出现买超。

证券类股 涨3.4%，但电气类股 下跌2.6%，压制大盘。

三年期公债3月期货 小涨0.01点至110.10。

韩国市场周二因假日休市。

　　　　　　　　　　　0239GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,199.4 1,203.4

日圆/韩元 10.5489/561 10.5296

韩国公债期货 * 110.10 110.09

韩国综合股价指数 1,960.62 1,955.63

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 王兴亚/张若琪)

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