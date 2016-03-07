韩国金融市场：美国就业数据强劲提振韩元升至四周高位，韩股亦上扬

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
周五公布的数据显示，美国2月非农就业岗位急增，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑。
美国就业数据也提振了对韩国经济的预期，从而给韩股带来需求。
受美国数据提振，韩股升至逾两个月高点，但一些投资者获利了结抑制了涨幅。
综合股价指数(KOSPI) 涨0.3%至1,960.62点。
临近中午时分，外资在主板买超1,087亿韩元(9,053万美元)韩股，料连续第七日出现买超。
证券类股 涨3.4%，但电气类股 下跌2.6%，压制大盘。
三年期公债3月期货 小涨0.01点至110.10。
韩国市场周二因假日休市。
0239GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,199.4 1,203.4
日圆/韩元 10.5489/561 10.5296
韩国公债期货 * 110.10 110.09
韩国综合股价指数 1,960.62 1,955.63
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 王兴亚/张若琪)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.