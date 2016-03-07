《路透基点特写》阿里巴巴至多40亿美元贷款或可实现最低成本

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
经过两年多以及数次贷款后，阿里巴巴于2014年10月与11家银行签署30亿美元五年期循环信贷，利率较Libor加码120个基点，承诺费25个基点。除此之外，未向参贷行支付其他费用。
预计最新40亿美元五年期子弹式贷款的利率较Libor加码不到100个基点，但银行对贷款给阿里巴巴却是求之不得。因为阿里巴巴拥有相当高的投资级信用评级，而且还具备上升潜能，这在贷款市场中可是难能可贵的机会。
阿里巴巴的信用评级分别为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)。近年来，该电子商务巨头一直在大举收购，已将多家传媒和自媒体公司收入麾下。去年12月，该公司同意收购南华早报集团旗下香港英文日报《南华早报》和其他传媒资产。去年6月，该公司同意出资1.94亿美元入股国内财经传媒公司--第一财经传媒有限公司，持股份额未对外披露。
另外，在2013年5月，阿里巴巴还与由物流公司组成的财团成立了菜鸟网络科技有限公司(前身为中国智能骨干网)。
另一家中国互联网公司--腾讯控股是与阿里巴巴最为接近的可比公司。去年12月，腾讯五年期贷款最终规模由初始目标12.5亿美元扩大近一倍，达到24.5亿美元。该五年期子弹式贷款支付125个基点的最高综合收益，贷款利率较Libor加码110个基点，共有19家银行参贷，包括六家资深牵头行兼簿记行。
参与阿里巴巴2014年10月贷款的11家银行中，花旗、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行，另外七家参贷行分别是法国巴黎银行、瑞士信贷、星展银行、高盛、汇丰、荷兰安智银行和瑞穗银行。(完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王颖/孙茉莉)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.