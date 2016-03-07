《全球汇市》美元走势困顿，澳元涨势暂歇

欧元空头基于之前的失望经验，已降低对欧洲央行将采取大胆行动的预期。欧元兑美元 跌0.2%至1.0992。欧元兑日圆 报124.98，距离上周五所及两周高点125.585不远。

澳元兑美元 下滑0.4%至0.7413美元，缩减上周高达4.4%的涨幅。澳洲数据显示，该国经济增长意外加速，降低澳洲央行今年内继续降息的机率，帮助澳元录得优异表现。

中国周六承认未来五年保持至少6.5%的经济增速是个严峻挑战。该消息无法给澳元带来提振。

“继周末中国全国人大发布政府工作报告后，澳元/美元在亚洲早盘的清淡交投中小幅回落。目前为止中国人大会议还没有什么重大意外利好，”澳洲联邦银行(CBA)汇率策略师Joseph Capurso在写给客户的报告中说。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0990 1.1001 -0.10 +1.20 1.0860

美元/日圆 113.62 113.75 -0.11 -5.55 120.30

欧元/日圆 124.87 125.24 -0.30 -4.29 130.47

美元/瑞郎 0.9937 0.9934 +0.03 -0.81 1.0018

英镑/美元 1.4203 1.4225 -0.15 -3.63 1.4738

美元/加元 1.3346 1.3313 +0.25 -3.56 1.3839

美元/离岸人民币 6.5058 6.4997 +0.09 -0.95 6.5680

澳元/美元 0.7411 0.7440 -0.39 +1.87 0.7275

新西兰元/美元 0.6799 0.6812 -0.19 -0.38 0.6825

澳元/日圆 84.210 84.580 -0.44 -3.89 87.620

新西兰元/日圆 77.250 77.480 -0.30 -5.77 81.980

英镑/日圆 161.41 162.05 -0.39 -8.92 177.22

澳元/新西兰元 1.0895 1.0900 -0.05 +2.17 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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