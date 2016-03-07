《全球汇市》美元走势困顿，澳元涨势暂歇

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
欧元空头基于之前的失望经验，已降低对欧洲央行将采取大胆行动的预期。欧元兑美元 跌0.2%至1.0992。欧元兑日圆 报124.98，距离上周五所及两周高点125.585不远。
澳元兑美元 下滑0.4%至0.7413美元，缩减上周高达4.4%的涨幅。澳洲数据显示，该国经济增长意外加速，降低澳洲央行今年内继续降息的机率，帮助澳元录得优异表现。
中国周六承认未来五年保持至少6.5%的经济增速是个严峻挑战。该消息无法给澳元带来提振。
“继周末中国全国人大发布政府工作报告后，澳元/美元在亚洲早盘的清淡交投中小幅回落。目前为止中国人大会议还没有什么重大意外利好，”澳洲联邦银行(CBA)汇率策略师Joseph Capurso在写给客户的报告中说。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0990 1.1001 -0.10 +1.20 1.0860
美元/日圆 113.62 113.75 -0.11 -5.55 120.30
欧元/日圆 124.87 125.24 -0.30 -4.29 130.47
美元/瑞郎 0.9937 0.9934 +0.03 -0.81 1.0018
英镑/美元 1.4203 1.4225 -0.15 -3.63 1.4738
美元/加元 1.3346 1.3313 +0.25 -3.56 1.3839
美元/离岸人民币 6.5058 6.4997 +0.09 -0.95 6.5680
澳元/美元 0.7411 0.7440 -0.39 +1.87 0.7275
新西兰元/美元 0.6799 0.6812 -0.19 -0.38 0.6825
澳元/日圆 84.210 84.580 -0.44 -3.89 87.620
新西兰元/日圆 77.250 77.480 -0.30 -5.77 81.980
英镑/日圆 161.41 162.05 -0.39 -8.92 177.22
澳元/新西兰元 1.0895 1.0900 -0.05 +2.17 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/汪红英/李爽/刘秀红；审校 戴素萍/张荻/李春喜/许娜)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.