《中国金融债发行日程表》--3月7日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 60 1 2.2453% 固息增发债 3/8-3/9 60 3 2.8041% 60 5 3.1485% 40 7 3.4039% 40 10 3.4377% (2016年第一、二、三、四、五期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 3/9-3/10 至多70 3 固息增发债 至多70 5 固息增发债 至多60 7 固息增发债 (2016年第四、八、六、七期增发债) *农发行 至多60 5 周三招标 固息金融债 3/10-3/11 至多70 7 固息增发债 至多80 10 固息增发债 至多20 15 固息增发债 至多30 20 固息增发债 (7-20年为今年第7-10期增发债) *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 3/11-3/14 至多20 20 固息增发债 (2015年第十八期和2016年第五期增发债) *进出口行 40 3 周四招标 固息增发债 3/10-3/14 50 5 周四招标 固息增发债 50 10 周四招标 固息增发债 (2016年第一期、二期和三期增发债) *国开行 *75 1 2.29% 固息金融债 3/4-3/9 20 20 3.9761% 固息增发债 (2016年第九期新发债及第五期增发债) *进出口行 60 3 2.7858% 固息增发债 3/3-3/8 60 5 3.1239% 固息增发债 3/3-3/8 60 10 3.4424% 固息增发债 (2016年第一期、二期和三期增发债) 进出口行 6.4亿美元 3 3月美元Libor+0.8% 境内美元浮息债 3/2-3/9 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次