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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 16:46 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月7日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         60             1      2.2453%       固息增发债     3/8-3/9
                 60             3      2.8041%
                 60             5      3.1485%
                 40             7      3.4039%
                 40            10      3.4377%
                     (2016年第一、二、三、四、五期增发债)   
 *国开行       至多60           1       周二招标      固息增发债    3/9-3/10
               至多70           3                     固息增发债    
               至多70           5                     固息增发债    
               至多60           7                     固息增发债   
                     (2016年第四、八、六、七期增发债)
 *农发行       至多60           5       周三招标      固息金融债    3/10-3/11
               至多70           7                     固息增发债
               至多80          10                     固息增发债
               至多20          15                     固息增发债
               至多30          20                     固息增发债
                    (7-20年为今年第7-10期增发债)
 *国开行       至多120         10       周四招标      固息增发债    3/11-3/14
               至多20          20                     固息增发债  
                   (2015年第十八期和2016年第五期增发债)      
 *进出口行       40             3       周四招标      固息增发债    3/10-3/14
                 50             5       周四招标      固息增发债     
                 50            10       周四招标      固息增发债
                      (2016年第一期、二期和三期增发债)      
 *国开行        *75            1        2.29%         固息金融债    3/4-3/9
                 20            20       3.9761%       固息增发债  
                  (2016年第九期新发债及第五期增发债)  
 *进出口行       60             3       2.7858%       固息增发债    3/3-3/8
                 60             5       3.1239%       固息增发债    3/3-3/8
                 60            10       3.4424%       固息增发债
                      (2016年第一期、二期和三期增发债)
  进出口行    6.4亿美元         3   3月美元Libor+0.8% 境内美元浮息债 3/2-3/9
                                   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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