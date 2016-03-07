《中国金融债发行日程表》--3月7日

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 60 1 2.2453% 固息增发债 3/8-3/9 60 3 2.8041% 60 5 3.1485% 40 7 3.4039% 40 10 3.4377% (2016年第一、二、三、四、五期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 3/9-3/10 至多70 3 固息增发债 至多70 5 固息增发债 至多60 7 固息增发债 (2016年第四、八、六、七期增发债) *农发行 至多60 5 周三招标 固息金融债 3/10-3/11 至多70 7 固息增发债 至多80 10 固息增发债 至多20 15 固息增发债 至多30 20 固息增发债 (7-20年为今年第7-10期增发债) *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 3/11-3/14 至多20 20 固息增发债 (2015年第十八期和2016年第五期增发债) *进出口行 40 3 周四招标 固息增发债 3/10-3/14 50 5 周四招标 固息增发债 50 10 周四招标 固息增发债 (2016年第一期、二期和三期增发债) *国开行 *75 1 2.29% 固息金融债 3/4-3/9 20 20 3.9761% 固息增发债 (2016年第九期新发债及第五期增发债) *进出口行 60 3 2.7858% 固息增发债 3/3-3/8 60 5 3.1239% 固息增发债 3/3-3/8 60 10 3.4424% 固息增发债 (2016年第一期、二期和三期增发债) 进出口行 6.4亿美元 3 3月美元Libor+0.8% 境内美元浮息债 3/2-3/9 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.