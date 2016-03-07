台湾股市：指数连七日收涨，短线指数有望挑战年线8,735点

路透台北3月7日 - 台湾股市周一收小涨，呈连七涨走势并续创逾四个月新高；分析师表示，随今天亚洲股市走稳，外资持续涌入，台股在金融股及传统产业股带动下，指数震荡收小涨；料短线指数有机会往上攻且挑战年线8,735点。

台湾加权股价指数 收涨0.19%至8,659.55点；此前收盘高位为去年11月6日的8,693.57点；今日成交初值 为969.92亿台币，上交易日修正后为951.77亿。

〞大盘依然在精心控盘中，今天指数慢慢往上来到近期高点，大盘应是逐步挑战新高。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他认为，因外资在期货市场多单仍达三万多口，料上半周大盘还是安全的，指数应有机会往上走，甚至越过线8,735点，看到8,750-8,800点高点。

凯基投顾分析师张明祥指出，近日电子股休息，由金融股和传统产业接棒，因电子股短线涨幅已大，金融股随人民币止贬走扬，最坏情况已过去，传产股则是反应国际原物料价上涨走高；惟随指数攻至8,727点，逼近年线即碰到压力，引发获利了结卖压，指数未能站上8,700点。

他认为，因近期成交量仅在千亿台币附近，资金无法扩及各类股，只能类股轮动，大盘大涨力道受限。

分析师预估，短线指数区间暂看8,588-8,871点。