台湾股市：指数连七日收涨，短线指数有望挑战年线8,735点

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透台北3月7日 - 台湾股市周一收小涨，呈连七涨走势并续创逾四个月新高；分析师表示，随今天亚洲股市走稳，外资持续涌入，台股在金融股及传统产业股带动下，指数震荡收小涨；料短线指数有机会往上攻且挑战年线8,735点。
台湾加权股价指数 收涨0.19%至8,659.55点；此前收盘高位为去年11月6日的8,693.57点；今日成交初值 为969.92亿台币，上交易日修正后为951.77亿。
〞大盘依然在精心控盘中，今天指数慢慢往上来到近期高点，大盘应是逐步挑战新高。〞日盛投顾分析师钟国忠说。
他认为，因外资在期货市场多单仍达三万多口，料上半周大盘还是安全的，指数应有机会往上走，甚至越过线8,735点，看到8,750-8,800点高点。
凯基投顾分析师张明祥指出，近日电子股休息，由金融股和传统产业接棒，因电子股短线涨幅已大，金融股随人民币止贬走扬，最坏情况已过去，传产股则是反应国际原物料价上涨走高；惟随指数攻至8,727点，逼近年线即碰到压力，引发获利了结卖压，指数未能站上8,700点。
他认为，因近期成交量仅在千亿台币附近，资金无法扩及各类股，只能类股轮动，大盘大涨力道受限。
分析师预估，短线指数区间暂看8,588-8,871点。
本地时间14:34时，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 涨0.43%。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.