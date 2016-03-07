重发-更新版 1-台湾金融：银行业TRF存出保证金曝险金额740亿台币--金管会主委

(重发以删去英文表述)

路透台北3月7日 - 台湾金管会主委王俪玲周一称，目前每月监控银行业TRF(目标可赎回远期契约)部位，针对TRF部位银行业已提列52亿台币备抵呆帐损失，至于依市价评估的存出保证金曝险金额达740亿台币。

她今日在立法院备询时并公布，整体银行办理人民币TRF商品业务量(不含海外分行)原始名目本金，已由前年5月的974亿台币降至今年1月的537亿台币，大幅减少44.8%。

面对立委质询TRF商品的非避险投资占比，她坦称，TRF的避险及非避险投资比重是四比六。

金管会银行局长詹庭祯会中补充说，若发现自然人是非避险投资TRF，将不让其再承作相关投资。

此外，有立委关切虽然TRF名目本金一直走降，但此数据已没有意义，重点是到期已实现或未实现的TRF损失转向银行贷款的部分，金管会对此也已在掌握相关数据。

金管会将持续透过金融检查，确保银行落实各项强化措施，并透过场外监控，掌握银行风险管理能力及曝险情形。

金管会此前才裁罚九家银行TRF业务措施，包括台北富邦商业银行、国泰世华商业银行、华南银行等九家银行开罚，因衍生性金融商品(TRF,目标可赎回远期契约Target Redemption Forward)业务检查中有缺失。 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)