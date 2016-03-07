重发-更新版 1-台湾金融：银行业TRF存出保证金曝险金额740亿台币--金管会主委

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(重发以删去英文表述)
路透台北3月7日 - 台湾金管会主委王俪玲周一称，目前每月监控银行业TRF(目标可赎回远期契约)部位，针对TRF部位银行业已提列52亿台币备抵呆帐损失，至于依市价评估的存出保证金曝险金额达740亿台币。
她今日在立法院备询时并公布，整体银行办理人民币TRF商品业务量(不含海外分行)原始名目本金，已由前年5月的974亿台币降至今年1月的537亿台币，大幅减少44.8%。
面对立委质询TRF商品的非避险投资占比，她坦称，TRF的避险及非避险投资比重是四比六。
金管会银行局长詹庭祯会中补充说，若发现自然人是非避险投资TRF，将不让其再承作相关投资。
此外，有立委关切虽然TRF名目本金一直走降，但此数据已没有意义，重点是到期已实现或未实现的TRF损失转向银行贷款的部分，金管会对此也已在掌握相关数据。
金管会将持续透过金融检查，确保银行落实各项强化措施，并透过场外监控，掌握银行风险管理能力及曝险情形。
金管会此前才裁罚九家银行TRF业务措施，包括台北富邦商业银行、国泰世华商业银行、华南银行等九家银行开罚，因衍生性金融商品(TRF,目标可赎回远期契约Target Redemption Forward)业务检查中有缺失。 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.